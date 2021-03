Éliminatoires CAN 2021: Avec le Maroc, Vahid Halilhodzic convoque tous ses « Européens »

Vahid Halilhodzic fait de la résistance. Dénonçant une «discrimination sportive» contre les joueurs africains et une immense «injustice», l’ancien sélectionneur de l’Algérie a contesté la décision des clubs professionnels français de bloquer leurs internationaux non-européens et a demandé à ses joueurs d’honorer leur convocation. Le Maroc, leader de son groupe, affrontera la Mauritanie et le Burundi à l’occasion des deux dernières journées des qualifications. Du coup, le technicien a fait appel à ses cadres tels qu’Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Yassine Bounou, ou encore Sofyan Amrabat.