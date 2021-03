Éliminatoires CAN 2021: l’Algérie avec trois nouveaux et Ghezzal de retour

Rachid Ghezzal et Ryad Mahrez lors de la rencontre face à la Tunisie en janvier 2017. RFI/Pierre René-Worms

Déjà qualifié pour la Coupe d’Afrique des nations 2021 (reportée en 2022), l’Algérie affrontera la Zambie jeudi et le Botswana le 29 mars avec trois nouveaux joueurs dans ses rangs : les défenseurs Naoufel Khacef (CD Tondela, Portugal), Ahmed Touba (Waalwijk, Pays-Bas) et le milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente, Pays-Bas). Le sélectionneur Djamel Belmadi, dont la liste de 28 joueurs a été dévoilée ce dimanche 21 mars, a également appelé Rachid Ghezzal (Besiktas) et Abdelkader Bedrane (ES Tunis), plus apparus en sélection depuis 2018. Grâce à la dérogation accordée par le ministère des sports français, les « Fennecs » pourront aussi compter sur les joueurs évoluant en Ligue 1 comme Farid Boulaya (Metz) Islam Slimani et Djamel Benlamri (Lyon). En revanche, le Montpelliérain Andy Delort ne figure pas dans cette liste, contrairement à Riyad Mahrez (Manchester City).