Éliminatoires CAN 2021: le Mali sans ses joueurs de Ligue 1 et avec ceux du CHAN

Les Maliens lors du CHAN 2020. © RFI / Pierre René-Worms

Texte par : RFI

Déjà assuré de participer à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (reportée en 2022), le Mali fera sans ses joueurs de Ligue 1 lors des deux dernières journées des éliminatoires en Guinée mercredi et face au Tchad le 28 mars. Le sélectionneur des « Aigles » Mohamed Magassouba, qui a dévoilé sa liste de 23 joueurs ce dimanche 21 mars, se passera donc de cadres tels que le capitaine Hamari Traoré (Rennes), Lassana Coulibaly (Angers), Boubakar Kouyaté (Metz), Massadio Haïdara (Lens) ou encore Moussa Doumbia (Reims), malgré la dérogation accordée par le ministère des sports français pour « que les internationaux de retour de compétition officielle hors UE soient exemptés de septaine dès lors que le respect d'un strict protocole sanitaire et médical est garanti ». Amadou Haïdara (RB Leipzig) et Moussa Marega (FC Porto) ne figurent également pas dans cette liste composée de nombreux finalistes du CHAN 2021 comme les joueurs du Stade Malien Djigui Diarra, Yacouba Doumbia, Issaka Samaké, Demba Diallo et Sadio Kanouté.