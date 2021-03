CAN 2021 : sept jours pour en finir avec les qualifications

Le Malgache Pascal Razakanantenaina, lors de la CAN 2019. AFP - JAVIER SORIANO

Texte par : David Kalfa Suivre 5 mn

Les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) sont censées s’achever entre le 24 et le 30 mars 2021. Ces sept jours doivent permettre de boucler des éliminatoires qui ont commencé en octobre 2019 et qui ont été perturbées par le report de la CAN au Cameroun et le Covid. Le temps presse car, derrière, l’Afrique doit enchaîner avec les qualifs pour la Coupe du monde 2022.

Publicité Lire la suite Covid et restrictions ou pas, le football africain est bien décidé à en finir avec des qualifications pour la « CAN 2021 » [1] qui durent depuis 18 mois. Du 24 au 30 mars, deux journées et 46 matches sont en effet programmées sur tout le continent. L'enjeu est de taille car il reste encore à prendre 19 places sur les 24 en phase finale. Pour l'heure, seul le Cameroun (hôte), l'Algérie (tenante du titre), le Sénégal (finaliste de la CAN 2019), le Mali et la Tunisie sont assurés de disputer la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Le Burkina Faso, la Guinée et Madagascar prochains qualifiés ? Ces cinq pays pourraient toutefois être très vite rejoints par trois autres, dès ce mercredi 24 mars. La Guinée sera qualifiée si elle bat le Mali dans le groupe A et il en sera de même pour Madagascar si la Grande Ile s'impose en Ethiopie (groupe K). Dans le groupe B, les Burkinabè ont également leur destin en mains. Une victoire en Ouganda les enverrait à la CAN 2021. Un match nul serait même suffisant si Malawien et Soudanais du Sud ne se départagent pas, dans le même temps. Gare toutefois à des Ougandais qui sont également proches du but : les Cranes iront au Cameroun s'ils battent le Burkina Faso et que dans le même temps il y a nul entre le Malawi et le Soudan du Sud ou que les Sud-Soudanais battent les Malawiens. Un filet de sécurité en juin ? A noter que même si cette Coupe d'Afrique aura lieu en janvier/février 2022, la Confédération africaine de football (CAF) peut difficilement s'offrir le luxe de différer la fin des éliminatoires. Car les sélections du continent vont ensuite se consacrer aux qualifications pour la Coupe du monde 2022, en juin, septembre, octobre et novembre 2021. Heureusement pour les équipes nationales africaines, elles disposent d'une période étendue en juin prochain leur permettant de disputer jusqu'à quatre parties. Cela leur permettrait de jouer un match de CAN 2021 prévu en mars et reporté, après deux rencontres d'éliminatoires pour le Mondial 2022. [1] La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s'appeler CAN 2021, malgré son report à 2022. QUALIFICATIONS CAN 2021 : LE PROGRAMME DES 5e ET 6e JOURNÉES Mercredi 24 mars 2021 – Guinée – Mali, à Conakry [groupe A] Ouganda – Burkina Faso, à Kampala [groupe B] Soudan du Sud – Malawi, à Omdurman [groupe B] Sao Tomé et Principe – Soudan, à Sao Tomé [groupe C] Rwanda – Mozambique, à Kigali [groupe F] Éthiopie – Madagascar, à Bahir Dar [groupe K] jeudi 25 mars 2021 – Afrique du Sud – Ghana, à Johannesburg [groupe C] Gabon – RD Congo, à Franceville [groupe D] Gambie – Angola, à Bakau [groupe D] Kenya – Égypte, à Nairobi [groupe G] Comores – Togo, à Moroni [groupe G] Zambie – Algérie, à Lusaka [groupe H] Botswana – Zimbabwe, à Francistown [groupe H] Libye – Tunisie, au Caire [groupe J] Guinée équatoriale – Tanzanie, à Malabo [groupe J] Vendredi 26 mars 2021 – Mauritanie – Maroc, à Nouakchott [groupe E] Burundi – République centrafricaine, à Bujumbura [groupe E] Cap-Vert – Cameroun, à Praia [groupe F] Congo-B – Sénégal, à Brazzaville [groupe I] Eswatini – Guinée-Bissau, à Manzini [groupe I] Niger – Côte d'Ivoire, à Niamey [groupe K] Samedi 27 mars 2021 – Bénin – Nigeria, à Porto Novo [groupe L] Lesotho – Sierra Leone, à Maseru [groupe L] Dimanche 28 mars 2021 – Namibie – Guinée, à Windhoek [groupe A] Soudan – Afrique du Sud, à Omdurman [groupe C] Ghana – Sao Tomé et Principe, Cape Coast [groupe C] Tanzanie – Libye, à Dar Es Salaam [groupe J] Tunisie – Guinée équatoriale, à Tunis [groupe J] Lundi 29 mars 2021 – Malawi – Ouganda, à Blantyre [groupe B] Burkina Faso – Soudan du Sud, à Ouagadougou [groupe B] Angola – Gabon, à Luanda [groupe D] RD Congo – Gambie, à Kinshasa [groupe D] Togo – Kenya, à Lomé [groupe G] Égypte – Comores, au Caire [groupe G] Zimbabwe – Zambie, à Harare [groupe H] Algérie – Botswana, à Blida [groupe H] Mardi 30 mars 2021 – République centrafricaine – Mauritanie, à Bangui [groupe E] Maroc – Burundi, à Rabat [groupe E] Mozambique – Cap-Vert, à Maputo [groupe F] Cameroun – Rwanda, à Douala [groupe F] Guinée-Bissau – Congo, à Bissau [groupe I] Sénégal – Eswatini, à Thiès [groupe I] Madagascar – Niger, à Toamasina [groupe K] Côte d'Ivoire – Éthiopie, à Abidjan [groupe K] Sierra Leone – Bénin, à Freetown [groupe L] Nigeria – Lesotho, à Lagos [groupe L]