Éliminatoires CAN 2021: le Rwanda se relance après sa victoire sur le Mozambique

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le groupe F continue de livrer ses incertitudes et il faudra attendre la dernière journée pour connaître la deuxième équipe qui va accompagner le Cameroun, leader et déjà qualifié en tant que pays organisateur. Dernier de la poule avant cette 5e journée, le Rwanda s’est donné encore une chance de qualification en battant le Mozambique (1-0) à Kigali. L’unique but, mais précieux, de Lague Byiringiro à la 69e, redonne ainsi espoir aux Amavubi qui devront certainement s’imposer face au Cameroun lors de la dernière journée pour s’octroyer le dernier ticket qualificatif. Le Cap-Vert peut également faire un pas en cas de victoire à Praia face au Cameroun le 26 mars.