Éliminatoires CAN 2021: la Guinée assure l’essentiel et la qualification face au Mali

Les joueurs guinéens célèbrent un but lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2019, au stade d'Alexandrie le 22 juin 2019.

Malmenée par le Mali à Conakry, la Guinée est finalement sortie vainqueur (1-0) du choc du groupe A, mercredi 24 mars. Une victoire qui lui permet d’assurer sa qualification pour la CAN au Cameroun.

Pour le spectacle, il faudra revenir. Lors de la première journée le 14 novembre 2019, le Mali et la Guinée avaient réussi un beau match nul (2-2) au terme d’une rencontre qui s’était emballée en seconde période. Ceux qui espéreraient, pour ce nouveau choc, un match de la même teneur que la rencontre aller ont vite déchanté. Surtout après avoir assisté à une première mi-temps soporifique. La faute principalement à une équipe de Guinée atone, sans inspiration et sans intentions offensives. Pendant longtemps même les hommes de Didier Six ont été au bord de la rupture dominés par des Maliens sans pression, car déjà qualifiés, et très entreprenants.

La Guinée n’a dû son salut qu’au coaching de son sélectionneur qui a décidé de lancer Seydouba Soumah à la place de Mohamed Bayo dès la reprise (46e). Bonne pioche puisque le joueur du Partizan Belgrade sera l’unique buteur de la rencontre à un quart d’heure de la fin (75e). L’essentiel était donc ailleurs avec ce succès qui assure la qualification au Syli avant la dernière journée qui pouvait être stressante face à une Namibie qui avait été relancée par la disqualification du Tchad.

