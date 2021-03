Éliminatoires CAN 2021: Le Soudan s’impose et revient dans le jeu

Le Soudan avait ce mercredi 24 mars la possibilité de revenir provisoirement à hauteur du Ghana et de l’Afrique du Sud (qui s’affrontent le jeudi 24 mars) en s’imposant sur le terrain de Sao Tomé et Principe. C’est chose faite puisque les Soudanais se sont imposés 2-0. Mohamed Abdel Raman a inscrit le premier but en première période (27e) et Saif Malik a doublé la mise (55e).