Éliminatoires CAN 2021: Madagascar en danger après sa déroute en Éthiopie

Alors qu’une victoire lui aurait assuré la qualification à la CAN 2021, l’équipe de Madagascar s’est lourdement inclinée en Éthiopie (4-0), relançant son adversaire du jour. La dernière journée de ce groupe K s’annonce déjà palpitante.

Madagascar a peut-être perdu plus qu’un match mercredi en s’inclinant à Addis Abeba face à l’Éthiopie (3-0). Les Barea qui pouvaient composter leur billet pour une deuxième CAN consécutive n’ont en effet plus leur destin en main. Et même une victoire face au Niger, dernier du groupe, à Antananarivo mardi pourrait ne pas suffire pour la qualification. Cette défaite face à l’Éthiopie rétrograde les hommes de Nicolas Dupuis à la troisième place et ces derniers, avec la différence de buts particulière, seront, quoi qu’il arrive, derrière la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie en cas de d’égalité de points. Autrement dit, si les Ivoiriens battent le Niger jeudi 25 mars, les Éthiopiens auront seulement besoin d’un match nul à Abidjan pour se qualifier et éliminer en même temps les Barea.

Ce n’est certainement pas ce que Lalaina Nomenjanahary et ses amis avaient imaginé en débarquant à Addis Abeba, mais ils avaient toutes les raisons de se méfier sur une pelouse où la Côte d’Ivoire avait plié (1-2) lors de la deuxième journée. Les Malgaches ont cédé très tôt dans cette rencontre en concédant l’ouverture du score dès la 19e minute par Amanuel Gebremichael qui inscrivait son premier but en sélection. Il sera imité par Getaneh Kebede (34e) et Abubeker Nassir (41ee) qui offraient un avantage décisif aux Walya dès la première période. Le quatrième but de Shimelis Bekele (86e) mis fin à la déroute des Malgaches qui auront du mal à digérer ce retentissant revers.

