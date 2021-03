CAN 2021 : le Burkina Faso de retour en phase finale

Le Burkina Faso s’est qualifié ce mercredi 24 mars en faisant match nul son déplacement en Ouganda (0-0). les Étalons retrouvent la phase finale après leur absence en 2019 en Égypte.

Lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021, le Burkina a validé son billet a rejoint le Cameroun, le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie et le Mali parmi les qualifiés pour la phase finale en ramenant un point de son déplacement en Ouganda (0-0). Les Etalons sont certains désormais de terminer parmi les deux premiers de leur groupe.

Les Étalons font donc leur retour sur la scène continentale alors qu’ils avaient été absents de l’édition 2019 en Égypte. En 2013, les Burkinabè avaient été battus par les Super Eagles du Nigeria à Johannesburg en finale. Les Burkinabè tentaient d'arracher leur premier titre mais échouaient (1-0).

En 2015, très attendus, les coéquipiers de Charles Kaboré étaient éliminés dès la phase de poule, encaissant deux défaites contre le Gabon et le Congo et un match nul contre la Guinée équatoriale, hôte de la compétition. En 2017, au Gabon, les talons, lors de la petite finale, s'emparent de la troisième place de la compétition en battant le Ghana 1 à 0 grâce à un but d'Alain Traoré.

Jonathan Pitroipa qui a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale après avoir été un des cadres des Étalons pendant plus d'une décennie ne sera pas du voyage au Cameroun pour le grand retour en phase finale.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

