Éliminatoires CAN 2021: l’Algérie et la Zambie font le show dans un match sans enjeu

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Entre la Zambie, déjà éliminée, et l’Algérie déjà qualifiée, les buts (3-3) étaient au rendez-vous jeudi lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 dans le groupe H. Face à l’Algérie tenante du titre et qualifiée depuis la 4e journée, la Zambie qui avait encore un tout petit espoir a vu celui-ci s’envoler après la victoire du Zimbabwe un peu plus tôt devant le Botswana (1-0). Les Chipolopolos, champions d’Afrique en 2012, vont rater leur troisième CAN consécutive après leur absence en 2017 et 2019. Jeudi, ils avaient certainement le cœur à réussir leur sortie face à l’Algérie. Mais cela commence mal avec deux buts en cinq minutes des Fennecs, Rachid Ghezzal (19e) et Islam Slimani (25e). Patson Daka va réduire le score (34e) et Cletus Chama va égaliser en deuxième période (52e). C’était juste avant le doublé de Slimani (55e). Les Zambiens ne lâcheront rien et parviendront à arracher le point du match nul grâce à Daka de nouveau qui transforme un penalty à la 80e minute.