Éliminatoires CAN 2021: la Guinée équatoriale s’offre un billet pour le Cameroun

Après la Tunisie, qualifiée depuis la 4e journée, la Guinée équatoriale a pris le deuxième ticket du groupe J en battant la Tanzanie à domicile (1-0) grâce à un but tardif d’Emilio Nsue à la 90e minute. Les Tunisiens, eux, n’ont pas fait de détail en atomisant la Libye (5-2).

La Guinée équatoriale va participer à sa troisième Coupe d’Afrique, mais c’est bien la première fois que le Nzalang se qualifie sur le terrain des éliminatoires. En 2012 (avec le Gabon) et en 2015, elle avait en effet bénéficié de sont statut de pays organisateur pour s’inviter dans la compétition. Cette fois, les Équato-guinéens ne doivent leur qualification qu’à eux-mêmes, sinon à leur défenseur Emilio Nsue qui a libéré tout un pays en marquant le précieux but de la qualification dans les derniers instants du match face à la Tanzanie (90e).

La Guinée équatoriale revient de loin à l’image de son parcours qui l’avait vu commencer ces qualifications avec deux défaites. Mais la double victoire face à la Libye (3-2 ;1-0) a tout changé au point de rêver à un ticket pour le Cameroun. Jeudi, c’est devenu réalité.

La Libye, elle, a perdu ses dernières illusions en s’inclinant lourdement face à Tunisie (2-5). Devant une équipe déjà qualifiée, les Libyens n’avaient d’autre choix que de remporter cette rencontre pour entretenir l’espoir d’une qualification pour le Cameroun. Mais les Aigles de Carthage ont été sans pitié, atomisant un adversaire qui a pourtant eu le temps d’y croire en ouvrant le score dès la 21e minute par Miaid Ellafi. Un avantage perdu à la 39e minute après l’égalisation du défenseur Yassine Meriah.

Les Chevaliers de la Méditerranée, très entreprenants, vont se faire déborder par les Aigles de Carthage avec des buts de Seifeddine Jaziri (48e) et Mohamed Drager (51e). La réduction du score par Muaid Ellafi (54e) va entretenir l’illusion d’une improbable remontée avant que Ben Slimane d’une magnifique frappe des 25 mètres dans la lucarne et Jaziri (90+4) ne mettent définitivement fin aux rêves de Hamdou Elhouni et des siens.

