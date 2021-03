Éliminatoires CAN 2021: le Ghana encore fidèle au rendez-vous

Pour la 23e fois de son histoire, le Ghana va participer à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier prochain au Cameroun. Les Black Stars ont validé leur qualification en obtenant le match nul (1-1) sur la pelouse de l’Afrique du Sud.

En grand habitué de la CAN, le Ghana va une nouvelle fois honorer son rendez-vous avec une nouvelle qualification validée après son match nul face à l’Afrique du Sud. Au palmarès des participations à la plus prestigieuse des compétitions continentales, les Black Stars sont à égalité avec la Côte d'Ivoire et ne sont devancés en effet que par l’éternelle Égypte (25 participations contre 23).

Le Ghana a composté son billet pour le Cameroun sans trembler sur le terrain de l’Afrique du Sud, à l’image de son parcours dans le groupe C de ces éliminatoires ; une seule défaite en 5 matches. Pourtant malmenés en première période par une équipe des Bafana Bafana qui s’est procurée de belles opportunités, les Black Stars ont fait preuve de réalisme pour ouvrir le score grâce à Mohammed Kudus. Moins de cinq minutes après le retour des vestiaires, l’attaquant de l’Ajax profitait de l’apathie de la défense adverse pour remporter son duel face à Ronwen Williams (49e).

Les Bafana Bafana, loin d’être sonnés, réagissent en égalisant six minutes après le but ghanéen par l’inusable Percy Tau (51e). Le score ne bougera plus. Le Ghana sera au Cameroun, mais l’Afrique du Sud reste sous la menace du Soudan à qui elle rendra visite le 28 mars pour la dernière journée. Et une défaite éliminerait les joueurs de la nation arc-en-ciel.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

