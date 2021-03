Éliminatoires CAN 2021: le Zimbabwe se qualifie et élimine le Botswana

L’équipe nationale de football du Zimbabwe s’est qualifiée pour la CAN 2021 au Cameroun après sa victoire sur le terrain du Botswana (1-0). Sous la menace de leurs adversaires du jour qu’ils ne devançaient qu’un d’un point, les Warriors ont décroché une courte, mais précieuse, victoire qui les qualifie et élimine du même coup les Botswanais. Perfect Chikwende, le milieu de terrain du FC Simba (D1 zimbabwéen), est l’unique buteur de la partie (14e). Au Cameroun, les Warriors disputeront leur troisième CAN consécutive. Une première dans leur histoire.