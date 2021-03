CAN 2021: Gabon et Gambie qualifiés, la RD Congo éliminée

L’équipe du Gabon s’est qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) grâce à une victoire 3-0 face à la RD Congo, ce 25 mars 2021 à Franceville. Un résultat qui élimine les Congolais. Les Léopards ne pourront pas rattraper au classement du groupe D des Gambiens qui ont par ailleurs battu l’Angola 1-0, ce jeudi. La Gambie disputera sa première CAN, au Cameroun.

Première pour la Gambie, retour pour le Gabon, fiasco pour la RD Congo. Le groupe D des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021*), a rendu son verdict ce 25 mars 2021, avant la dernière journée prévue le 29 mars.

Gambiens et Gabonais se sont assurés les deux places qualificatives, ce jeudi, en s’imposant respectivement face aux Angolais et aux Congolais. Les rencontres RDC-Gambie et Angola-Gabon serviront donc uniquement à désigner le premier du groupe.

Des Gabonais convaincants

Malgré des conditions de voyage et de préparation très compliquées par le Covid, les Panthères du Gabon se montrent convaincantes en première période. À la 10e minute, lancé sur le côté droit, Pierre-Emerick Aubameyang, centre en retrait vers Denis Bouanga qui reprend le ballon. Celui-ci ricoche sur l’extérieur du montant droit adverse.

Même si le rythme de jeu n’est pas toujours très élevé à Franceville, le niveau technique est de bon niveau, comme l’illustre le superbe but d’Aaron Boupendza. À la 44e minute, l’attaquant se lance dans une série de crochets et de feintes de corps. Placé sur son pied gauche, il expédie une lourde frappe dans la lucarne droite adverse : 1-0.

En deuxième période, Bouanga, pas récompensé jusque-là, conclut une contre-attaque en glissant le ballon entre les jambes du portier Joël Kiassumbua : 2-0, 72e. À la 85e minute, c’est Aubameyang, laissé seul au second poteau, qui enfonce le clou d’un tir croisé : 3-0. Après avoir manqué la CAN 2019 en Égypte, Aubameyang et sa bande seront de retour, au Cameroun voisin.

Des Congolais éliminés

Ce ne sera pas le cas des Léopards de RDC. Battus 0-3, ils ne peuvent plus rattraper la Gambie, au classement. Les Gambiens se sont en effet imposés dans le même temps 1-0 face aux Angolais grâce à une réalisation d’Assan Ceesay. Un grand moment de bonheur pour des Scorpions qui n’avaient jamais disputé de phase finale.

Pour les Congolais, c’est en revanche une fin de série, eux qui avaient pris part aux quatre dernières Coupes d’Afrique des nations.

*La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s’appeler CAN 2021, malgré son report à 2022.

