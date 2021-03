Éliminatoires CAN 2021: la Guinée-Bissau domine l'Eswatini et met la pression au Congo

Le Béninois Jordan Adéoti (à gauche) et le Bissau-Guinéen Judilson Gomes. Reuters/AMR ABDALLAH DALSH

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après trois défaites de rang qui ont compromis sa course à la qualification, la Guinée-Bissau a relevé la tête vendredi 26 mars lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules. Dans le groupe I, les Djurtus l'ont emporté 3-1 à Manzini face à une équipe d'Eswatini déjà éliminée, avec des buts de Marcelo Djalo (15e), Alfa Semedo (24e) et Pelé (50e), contre un but de Félix Badenhorst (19e). Avec désormais six points au compteur, la Guinée-Bissau revient à une longueur du Congo-Brazzaville, deuxième du groupe et qui affronte le Sénégal (leader avec 12 points et déjà qualifié) ce vendredi à 17 heures. Les Congolais devront l'emporter pour verrouiller définitivement leur deuxième place, qualificative pour la CAN au Cameroun.