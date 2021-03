CAN 2021: «Autant Marseillais que Comoriens», la qualification des Coelacanthes au coeur du clan Boina

Les amis et la famille de l'international comorien Ben Boina fêtent la qualification des Coelacanthes pour la CAN 2021, le 25 mars 2021 à Marseille.

Si la toute première qualification des Comores a bien été obtenue à Moroni (grâce au nul 0-0 face au Togo), elle a été particulièrement suivie et fêtée à Marseille, ville d’origine de la plupart des joueurs et du sélectionneur. Notamment dans les quartiers nord de la ville, où vit la majorité de la communauté comorienne marseillaise, estimée à 100 000 personnes. Parmi eux, les amis et la famille de Ben Boina, le portier des Caelacanthes.

Avec notre envoyé spécial à Marseille,

« Ah moi, aujourd’hui, j’ai mis le maillot ! Allez les Verts, Veri Piya ! » Un maillot au nom de Ben Boina, forcément. L’habituel gardien titulaire est remplaçant face au Togo, mais il reste l’une des coqueluches de l’équipe et la fierté de sa maman :

« Quel soulagement ! On est qualifiés, je suis fier de mes enfants. On a fait une bonne fête à la maison avec la famille, les copains de Ben, les copines de Ben… Ah vraiment, c’est un grand jour pour nous. La joie que j’éprouve, il n’y a aucun mot pour l’exprimer. Je suis très contente. Merci mon fils ! »

🇰🇲 Moment d’histoire à Moroni et à Marseille : les Comores se qualifient pour la CAN 🥳 #VeriPiya pic.twitter.com/KU6tivaYfh — Martin Guez (@Martin_Guez) March 25, 2021

Impossible de rater un tel moment, alors madame Boina a pris sa journée, elle qui travaille dans une maison de retraite de la région. Depuis que « Ben » a 6 ans, c’est elle qui l’emmène au foot : aux entraînements, aux matches… Elle ne manque aujourd’hui pas une rencontre du joueur de Martigues.

En retrait de l’effervescence ambiante, Ali, chapeau traditionnel comorien sur la tête, se confie. Son fils vient de mettre en lumière toute une communauté : « Moi, je ne voulais pas qu’il soit footballeur, plutôt ingénieur ! » sourit-il. « Mais aujourd’hui, je suis très fier de lui. C’est sa route, c’est sa voie. Sa maman a toujours adoré le football, moi pas trop. Et pourtant, quand j’étais petit à Foumbouni (village au sud-est de Moroni), je jouais comme gardien sur la plage avec mes copains. Nous n’avions pas de ballon, alors on jouait avec des boules de carton ou des feuilles de bananiers sur la plage. C’est incroyable, le chemin parcouru. »

Une délivrance pour toute la petite assemblée : une vingtaine de personnes s’étaient réunies dans le minuscule salon du quartier des Micocouliers, dans le très populaire 14e arrondissement de Marseille. Parmi eux, le volubile Soilhou, le meilleur ami de Ben. « C’est un grand ouf de soulagement ! On attendait ça depuis tellement longtemps. Je pense que la température doit approcher les 50°C à Moroni. On a eu très chaud, ici la communauté et la diaspora sont très contentes et très fières de leurs soldats. »

Mais avant de danser, de chanter et de célébrer, tout le monde a stressé. Abdou, le petit frère de Ben, Omar, son cousin, et tous les autres sont restés suspendus aux commentaires de Kassim Oumouri, journaliste pour l’ORTC, la chaîne nationale comorienne (seul diffuseur du match). Et pour patienter, il valait mieux prendre des forces : « Le rendez-vous pour l’histoire est fixé à 15h45 (ndlr : le match a débuté à 14h), donc on est très concentré et on se ravitaille. Avec des samoussas ! C’est la spécialité comorienne, et ici, ce sont les meilleurs de la région », détaille un ami en s’empiffrant.

🇰🇲C’est la pause entre les Comores et le Togo, toujours 0-0 à Moroni. À 7 000 kilomètres de là, ravitaillement à Marseille dans la famille Ben Boina, avec les mamans, frères et cousins de plusieurs joueurs #VeriPiya pic.twitter.com/MZ1ENEzwv5 — Martin Guez (@Martin_Guez) March 25, 2021

« Ici, c’est le consulat des Comores ! » s’amuse Laetitia, chanteuse et meilleure amie de Ben. « C’est la fan-zone, le QG, le rituel. On se connaît tous depuis toujours. Avec trois ingrédients incontournables : la famille, les amis proches, et les samoussas évidemment, c’est très important (rires). »

À la fin de la rencontre, certains retournent travailler, d’autres enfilent leurs vestes pour filer rue Félix-Pyat, quartier emblématique de la communauté comorienne dans le centre-ville. « Pendant au moins deux jours, on va profiter de cet engouement ! », savoure une des cousines de Ben Boina. « On va profiter du plaisir de revendiquer encore plus fort qu’on est fiers d’être Comoriens ! Et ce n’est pas fini, on va vivre une belle aventure grâce à l’équipe nationale. Ce n’est que le début, au contraire. »

Des Coelacanthes qui ont nagé des rives des Comores jusqu’à celles du Cameroun, en passant par le Vieux-Port de Marseille, évidemment.

