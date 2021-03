CAN 2021: la Côte d'Ivoire, portée par Aurier, élimine le Niger et valide sa qualification

Les Ivoiriens Max-Alain Gradel et Serge Aurier, le 28 janvier 2015.

La Côte d'Ivoire jouera bien la 24e CAN de son histoire. Grâce à un Serge Aurier d'abord buteur, puis passeur décisif à deux reprises, les Éléphants n'ont laissé aucune chance au Niger (3-0), battu ce vendredi 26 mars. Avant leur dernier match dans ces éliminatoires, Patrice Beaumelle et ses hommes sont assurés de terminer à l'une des deux premières places du groupe K.

Publicité Lire la suite

Les Éléphants seront bien au rendez-vous sur la terre des Lions indomptables. La Côte d'Ivoire a son billet pour la CAN 2021, prévue du 15 janvier au 28 février 2022 au Cameroun. Les Ivoiriens ont brillament obtenu leur qualification ce vendredi 26 mars. Ils n'auront pas à passer par un dernier match tendu le 30 mars face à l'Ethiopie. Leur prestation impeccable ce jour face au Niger a suffi.

Aurier dans tous les bons coups

Bien que privée de plusieurs hommes importants comme Sébastien Haller, Maxwel Cornet ou Gervinho, la sélection dirigée par Patrice Beaumelle n'a pas laissé le suspense s'installer à Lomé (Togo) au stade de Kégué, théâtre de ce match de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires du groupe K, face au Niger. Après une entame de rencontre sans relief, la Côte d'Ivoire a porté l'estocade dès qu'elle en a eu l'occasion.

Sur un corner, le ballon est arrivé à Eric Bailly, dont la frappe a été repoussée par Kassaly Daouda. Mais le capitaine ivoirien Serge Aurier a bien suivi derrière et a catapulté le ballon au fond des filets (25e). Le latéral de Tottenham s'est ensuite mué en passeur décisif pour Max-Alain Gradel, seul au second poteau pour reprendre en force (34e). À la pause, la Côte d'Ivoire était alors très bien partie.

Pas d'ultime match stressant face à l'Éthiopie

En seconde période, il n'y a pas eu davantage de suspense. Le Niger, dernier du groupe K, n'a pas vu le jour. Et Serge Aurier s'est offert une nouvelle passe décisive, sur coup franc. Son centre a trouvé la tête gagnante de Wilfried Kanon (60e). Les Nigériens ne s'en sont pas remis. Il a fallu attendre la 78e minute pour voir le Mena déclencher sa première frappe, sans danger. Trop peu, bien trop peu pour espérer une meilleure issue.

Avec 3 points au compteur, le Niger est éliminé avant la dernière journée des éliminatoires. La Côte d'Ivoire, avec ses 10 unites, est elle qualifiée pour la CAN 2021. L'Éthiopie suit avec 9 points, et Madagascar est troisième avec 7 points. Mais même si l'Éthiopie et Madagascar gagnaient leur dernier match, les Ivoiriens devanceraient quand même les Barea grâce à leurs résultats dans leurs confrontations directes (victoire 2-1 des Éléphants, puis match nul 1-1). Le Côte d'Ivoire-Éthiopie du 30 mars servira donc surtout à savoir si les Ivoiriens termineront premiers ou deuxièmes. Les Malgaches, eux, espéreront un résultat positif pour coiffer les Éthiopiens sur le fil.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne