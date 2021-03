CAN 2021: le Cap-Vert renverse le Cameroun et prend une option pour la qualification

Après quatre matches nuls en autant de rencontres, le Cap-Vert a décroché à Praia sa première victoire dans le groupe F des éliminatoires. Et de belle manière puisque les Requins bleus ont dominé (3-1) le Cameroun, leader du groupe et pays organisateur de la CAN 2021. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ouvrent les hostilités avec un but de Pierre Kunde Malong dans le premier quart d’heure (14e). Kuka va égaliser (24e) et c’est un but contre son camp du Camerounais Macky Bagnack (59e) qui va donner l’avantage aux Requins bleus. La victoire est scellée par un troisième but de Ryan Mendes (69e). Ce succès place le Cap-Vert à la deuxième place derrière les Lions indomptables et il suffira d’un match nul mardi 30 mars sur la pelouse du Mozambique ,dernière de la poule, pour décrocher leur qualification.