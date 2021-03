CAN 2021: le Nigeria qualifié après un 0-0 entre la Sierra Leone et le Lesotho

Les Nigérians lors de la CAN 2019.

L’équipe du Nigeria s’est qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) avant d’avoir affronté le Bénin, ce 27 mars 2021. Les Nigérians sont certains de finir parmi les deux premiers du groupe L, suite à un match nul 0-0 entre le Lesotho et la Sierra Leone.

Le Nigeria est la 17e équipe (sur 24) à être qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Les Nigérians n’ont pas eu besoin d’attendre leur rencontre au Bénin, ce 27 mars 2021 à Porto-Novo, pour décrocher leur place à la « CAN 2021 » [1]. Les Super Eagles sont en effet certains de finir parmi les deux premiers au classement du groupe L, suite à un nul 0-0 entre le Lesotho et la Sierra Leone, ce dimanche à Maseru.

Dix-neuvième CAN pour le Nigeria

Les Lesothiens et les Sierra Léonais ne pourront plus rattraper la sélection nigériane qui compte trop de points d’avance, et ce malgré deux matches de moins au compteur.

Ce sera donc la 19e phase finale de CAN des Super Eagles.

[1] La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuera de s’appeler CAN 2021, malgré son report à 2022.

