Qualifications CAN 2021: une Coupe d’Afrique pleine aux deux tiers

ILS PEUVENT ENCORE SE QUALIFIER



Ouganda et Malawi (groupe B), Afrique du Sud et Soudan (groupe C), Mauritanie, Burundi et Centrafrique (groupe E), Cap-Vert, Rwanda et Mozambique (groupe F), Congo et Guinée-Bissau (groupe I), Éthiopie et Madagascar (groupe K), Bénin et Sierra Leone (groupe L).



CAN 2021 : LE PROGRAMME DE LA FIN DES QUALIFICATIONS



*Les horaires sont en temps universel



Dimanche 28 mars 2021 –



13h : Namibie – Guinée, à Windhoek [groupe A]

13h : Tanzanie – Libye, à Dar Es Salaam [groupe J]

13h : Tunisie – Guinée équatoriale, à Tunis [groupe J]

16h : Soudan – Afrique du Sud, à Omdurman [groupe C]

16h : Ghana – Sao Tomé et Principe, Cape Coast [groupe C]



Lundi 29 mars 2021 –



16h : Malawi – Ouganda, à Blantyre [groupe B]

16h : Burkina Faso – Soudan du Sud, à Ouagadougou [groupe B]

16h : Angola – Gabon, à Luanda [groupe D]

16h : RD Congo – Gambie, à Kinshasa [groupe D]

16h : Togo – Kenya, à Lomé [groupe G]

16h : Égypte – Comores, au Caire [groupe G]

19h : Zimbabwe – Zambie, à Harare [groupe H]

19h : Algérie – Botswana, à Blida [groupe H]



Mardi 30 mars 2021 –



13h : République centrafricaine – Mauritanie, à Bangui [groupe E]

13h : Madagascar – Niger, à Toamasina [groupe K]

13h : Côte d’Ivoire – Éthiopie, à Abidjan [groupe K]

16h : Guinée-Bissau – Congo, à Bissau [groupe I]

16h : Sénégal – Eswatini, à Thiès [groupe I]

16h : Sierra Leone – Bénin, à Freetown [groupe L]

16h : Nigeria – Lesotho, à Lagos [groupe L]

19h : Maroc – Burundi, à Rabat [groupe E]

19h : Mozambique – Cap-Vert, à Maputo [groupe F]

19h : Cameroun – Rwanda, à Douala [groupe F]