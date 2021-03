Qualifications CAN 2021: la Tunisie au top, la Guinée deuxième derrière le Mali

Taha Yassine Khenissi et Youssef Msakni l'ont emporté, avec la Tunisie, face à Madagascar. Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 3 mn

Il n'y avait plus vraiment de suspense dans les matches des groupes A et J ce dimanche 28 mars, dans les éliminatoires de la CAN 2021. Avec sa défaite face à la Namibie (2-1), la Guinée termine deuxième du groupe A, à un point du Mali. Dans le groupe J, la Tunisie a achevé son parcours quasi parfait avec une victoire contre la Guinée équatoriale (2-1), tandis que la Tanzanie a dominé la Libye (1-0).