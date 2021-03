Football

CAN 2021 : le Soudan bat l’Afrique du Sud et se qualifie

Lors du match Afrique du Sud-Soudan, en novembre 2019. AFP - PHILL MAGAKOE

Texte par : David Kalfa

Le Soudan est la 18e équipe qualifiée pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) de football. Les Soudanais ont battu et éliminé les Sud-Africains 2-0, ce 28 mars 2021 à Omdurman. Ils finissent deuxièmes du groupe C derrière des Ghanéens qui ont battu Sao Tomé et Principe 3-1.