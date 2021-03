Éliminatoires CAN 2021: le Burkina finit sur une victoire devant le Soudan du Sud

Le Burkina Faso, déjà qualifié, a battu une équipe du Soudan du Sud déjà éliminée (1-0) lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le seul but du match a été inscrit par Bertrand Traoré (50e) sur un service de Lassina Traoré. Grâce à cette courte victoire, les Étalons finissent en tête de la poule B devant le surprenant Malawi qui a chipé la deuxième place à l’Ouganda en battant (1-0) cette dernière lors de cette sixième journée.