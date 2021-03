Éliminatoires CAN 2021: une Égypte taille patron face aux Comores

La première place était le seul enjeu de ce match du groupe G entre l’Égypte et les Comores, deux équipes déjà qualifiées. Les Pharaons ne se sont pas privés de montrer qui était le patron dans cette poule lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Quatre buts en 10 minutes ! L’équipe des Comores a pris la vague égyptienne en pleine face dans une rencontre qu’elle abordait pourtant en pleine confiance, auréolée de sa première qualification à la CAN. Mais les Pharaons ont été sans pitié devant une équipe qui leur avaient tenu tête au match aller (0-0). Cette fois, les hommes de Hossam El-Badry, qui a aligné une équipe-type avec notamment Mohamed Salah, Mohamed Elneny et Trezeguet, n’ont pas fait de détails. Mohamed Elnany a ainsi matérialisé la domination égyptienne dans le premier quart d’heure par une frappe parfaite dans la lucarne d’Ali Ahamada (15e). Le début du festival pharaonique avec un deuxième but de Mohamed Sherif (17e) et un doublé coup sur coup de Mohamed Salah (21e et 25e). Trois Mohamed pour quatre buts en quatre tirs…

Le Kenya sauve l’honneur

En face, le seul Mohamed (M’Changama) sera l’auteur de la première frappe cadrée des Cœlacanthes (40e). Malgré la supériorité adverse, les hommes d’Amir Abdou n’ont jamais fermé le jeu, se projetant vers le but égyptien dès qu’une opportunité se présentait. Pour autant, ils ne parviendront jamais à, au moins, sauver l’honneur devant la formation la plus titrée en Coupe d’Afrique (7 trophées).

C’est donc un difficile retour sur terre pour les Comoriens qui n’avaient encaissé que deux buts en 5 journées avant cette rencontre. Dans l’autre match du groupe, également sans enjeu entre deux équipes éliminées, c’est le Kenya qui a sauvé l’honneur en s’imposant sur la pelouse du Togo qui termine ces qualifications avec seulement deux points en six matches. Les but kenyans a été inscrits par Hassan Abdallah (32e) et Harun Mwale (63e). Henri Eninful a réduit la marque sur penalty (90+4) pour les Éperviers.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

