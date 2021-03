Éliminatoires CAN 2021: deuxième Coupe d'Afrique de suite pour la Mauritanie

L’équipe de football de Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de CAN de suite après avoir validé sa qualification sur la pelouse de la Centrafrique, 1-0. Le but des Mourabitounes a été inscrit par Aboubakar Kamara.

Il leur fallait un match nul pour se qualifier. Les Mauritaniens ont fait mieux en s’imposant sans trembler sur la pelouse des Fauves de Centrafrique ce 30 mars 2021 lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, dans le groupe E. La RCA, qui pouvait aussi rêver d’une première qualification à la CAN, a raté son rendez-vous devant une Mauritanie qui a mieux abordé cette rencontre sous tension.

Après avoir bien géré les velléités offensives des Fauves en début de rencontre, les hommes de Corentin Martins ont pris leurs chances sur une de leurs rares occasions pour crucifier leurs adversaires. Aboubakar Kamara va en effet doucher les Centrafricains en inscrivant un but précieux dans les arrêts de jeu de la première période (45+4). L’attaquant de Dijon envoie ainsi son pays pour sa deuxième en Coupe de Afrique après sa première participation en 2019.

Il n’y a donc plus aucun enjeu dans l’autre match du groupe entre le Maroc et le Burundi (19h TU). Les Lions de l’Atlas sont déjà qualifiés et assurés de finir premiers du groupe, le Burundi, pour sa part est définitivement éliminé après le succès de la Mauritanie.

CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

