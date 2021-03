Football

CAN 2021: l’équipe du Cap-Vert rejoint le Cameroun et la phase finale

Le logo de la CAN 2021. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

L’équipe du Cap-Vert a décroché l’avant-dernier billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) de football, ce 30 mars 2021 à Maputo. Les Cap-Verdiens ont gagné 1-0 au Mozambique et finissent deuxièmes du groupe F derrière un Cameroun, qualifié d’office pour sa CAN 2021, qui a fait match nul 0-0 face au Rwanda, à Douala.