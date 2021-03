CAN 2021: la Guinée-Bissau se qualifie devant le Congo, le Sénégal surpris pas l’Eswatini

En s’imposant devant le Congo (2-0), la Guinée-Bissau a décroché le deuxième ticket qualificatif pour la CAN 2021 dans le groupe I. Le leader, Sénégal, est lui, passé près de la défaite face à l’Eswatini (1-1).

La «finale » du groupe I entre la Guinée-Bissau et le Congo, en lutte pour la deuxième place qualificative pour le Cameroun, a tourné à l’avantage des Lusophones (3-1). Les Congolais avaient besoin d’un match nul pour revenir en Coupe d’Afrique, ils sont repartis de Bissau avec une cinglante défaite qui qualifie du même coup leurs adversaires. La Guinée-Bissau revient de loin, elle qui accusait quatre points de retard sur le Congo à l’entame de la dernière ligne droite de ces qualifications de mars. L’équipe de Baciro Kandé n’a pas raté sa chance de se qualifier pour une troisième CAN d’affilée même si elle a dû attendre les dernières secondes de la première période pour ouvrir le score grâce à Piqueti (45+1).

En seconde période, Fréderic Mendy marque le but du break (73e) avant que Jorge Intima, dit «Jorginho» ne mette définitivement fin aux espoirs des Diables rouges.

Dans l’autre match du groupe, l’Eswatini est passé près d’un énorme exploit en menant au score face au Sénégal, jusqu’aux arrêts de jeu et l’égalisation de Cheikhou Kouyaté (90+6). Pourtant dans cette rencontre sans enjeu entre le Sénégal, qualifié et assuré de finir premier du groupe, et l’Eswatini, dernier de la poule, ce sont les visiteurs qui surprennent les vices-champions d’Afrique. Sabelo Gamedze, d’une reprise de volée magistrale à l’entrée de la surface crucifiait le gardien sénégalais Seny Dieng (9e). Les Lions venaient d’encaisser leur deuxième but des éliminatoires encore face à…l’Eswatini. Dès lors le match s’est résumé à une (très) longue séance d’attaque contre défense jusqu’à l’égalisation tardive de Kouyaté. C’est n’est pas passé loin…

