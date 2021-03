CAN 2021 : le Maroc bat le Burundi 1-0 en fin d’éliminatoires

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’équipe du Maroc, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), a bouclé les éliminatoires par une victoire 1-0 face au Burundi, dans le groupe E, ce 30 mars 2021 à Rabat. Le but décisif a été inscrit par l’attaquant Munir El Haddadi (44e). Les Mauritaniens ont décroché un peu plus tôt l’autre billet du groupe E pour la CAN 2021 en gagnant 1-0 en RCA.