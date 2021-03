CAN 2021 : Un Nigeria déjà qualifié bat le Lesotho 3-0

L’équipe du Nigeria, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), a battu le Lesotho 3-0, ce 30 mars 2021 à Lagos, en éliminatoires de la CAN 2021. L’autre rencontre du groupe L entre la Sierra Leone et le Bénin a été reportée à 19h TU suite à l’annonce tardive de six cas positifs au Covid dans le groupe béninois.