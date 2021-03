Eliminatoires CAN 2021: le gâchis malgache, le miracle éthiopien

Madagascar, qui devait s’imposer face au Niger pour espérer une deuxième qualification à la CAN, a failli ce 30 mars 2021 face au Mena (0-0). Un immense raté au moment où l’Éthiopie, battue par la Côte d’Ivoire (1-3) héritait du deuxième ticket qualificatif à la CAN 2021.

Un scénario et un dénouement incroyables dans cette dernière journée du groupe K. Il ne restait qu'une seule place à prendre après la qualification de la Côte d’Ivoire et l’élimination du Niger lors de la 5e journée. Les données étaient claires: les Malgaches, quart de finalistes en 2019, devaient battre les Nigériens et espérer une défaite en même de l’Éthiopie devant les Eléphants pour aller au Cameroun. Ce scénario prenait le bon chemin pour les Barea quand au bout de 20 minutes, les Ivoiriens menaient déjà 2-0 devant les Bouquetins d’Abyssinie. Willy Boli ouvrait le score en effet dès la 3e minute en reprenant de la tête un corner de Serge Aurier. Franck Kessie corsait l’addition sur un penalty obtenu par Jean Evrard Kouassi (19e). Il ne restait plus qu'aux hommes de Nicolas Dupuis à marquer face aux Nigériens pour remplir la mission. Ils n’y arriveront jamais.

Face à une équipe qu’ils avaient pourtant corrigée, 6-2, au match aller à Niamey, Faneva Ima Andriatsima et les siens n’ont pas pu trouver le cadre. Il faut dire que le Niger, sans pression, a été sans complexe dans cette rencontre, causant même des soucis aux Malgaches qui n’ont jamais su par quel bout prendre ce match. Ils laissent ainsi l’Éthiopie, bien que malmenée en Côte d’Ivoire (1-3), s’envoler vers le Cameroun. A noter que cette rencontre a été interrompue pendant de longues minutes après le malaise de l'arbitre central.

C’est certainement avec de gros regrets et une immense déception que les Barea vont tourner cette page des qualifications qu’ils avaient entamée avec l’ambition d'aller à la CAN pour une deuxième fois consécutive. Pour l’Éthiopie, cette qualification prend des allures de miracle après avoir alignée trois défaites en autant de sorties à l’extérieur. Huit ans après leur dernière participation à la CAN en 2013, les Walya vont donc retrouver la plus belle scène du football africain.

