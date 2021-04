CAN 2021: des organes indépendants en charge des tests PCR?

Des organes indépendants pourraient être en charge à l’avenir, et notamment durant la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), des tests PCR, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF), ce 1er avril. Cette réflexion de la CAF a été évoquée peu après une polémique sur les tests positifs de cinq joueurs béninois avant une rencontre décisive des éliminatoires de la CAN 2021, en Sierra Leone. « Les réflexions ont été entamées pour mettre en place en - collaboration avec l’OMS - des organes indépendants en charge d’effectuer les tests en vue des matches, ceci notamment dans la perspective de la CAN », souligne un communiqué.