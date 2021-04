Ligue des champions: Mazembe s’enfonce, battu par Belouizdad

Le milieu de terrain de Mazembe Miche Mika, le 28 février 2020. AFP - STR

Le Tout Puissant Mazembe s’est enfoncé un peu plus, dans le groupe B de la Ligue des champions africaines, ce 2 avril 2021. Le club congolais s’est incliné 2-0 face à la formation algérienne de Belouizdad. Un peu plus tôt, Al Hilal (Soudan) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) ont fait nul 0-0. Tous les résultats de la 5e journée de phase de groupes, ici.