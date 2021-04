Ligue des champions CAF: le tenant Al Ahly se hisse en quarts, l'Espérance battue

Les joueurs du club égyptien d'Al Ahly, le 11 février 2021 à Al Rayyan, au Qatar, lors de la Coupe du monde des clubs. AP

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 5 mn

Nonuple vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et tenant du titre, Al Ahly s'est assuré la deuxième place du groupe A derrière Simba grâce à son match nul obtenu ce samedi 3 avril sur le terrain d'Al Merreikh (2-2). Dans le groupe C, Horoya et les Kaizer Chiefs joueront une finale dans une semaine, tandis que dans le groupe D, l'Espérance de Tunis s'est inclinée pour la première fois et le Mouloudia reste sous la menace de Zamalek.