CAN 2021/Sierra Leone-Bénin: les cinq Béninois testés négatifs au Covid-19 en France

Après la polémique autour du match non-joué entre la Sierra Leone et le Bénin mardi 30 mars, les cinq internationaux béninois qui avaient été testés positifs au Covid-19 à Freetown ont regagné la France. Et tous ont été testés négatifs par leurs clubs respectifs. Steve Mounié (Brest), Cédric Hountondji et Jodel Dossou (Clermont) ont même pu jouer ce week-end du 3-4 avril.

La lumière doit encore être faite autour du match Sierra Leone-Bénin, dernière rencontre des qualifications pour la CAN 2021 encore non-jouée. Pour rappel, les deux sélections devaient s'affronter à Freetown mardi 30 mars pour un face-à-face décisif dans le groupe L, où le Nigeria (14 points) est déjà assuré de la première place et où il ne reste que la deuxième à attribuer (7 points pour le Bénin, pour l'instant deuxième, et 4 points pour la Sierra Leone, troisième). C'est la dernière place qualificative pour le prochain tournoi continental.

Le match n'a pas pu se tenir après l'imbroglio autour des tests positifs au Covid-19 de cinq Écureuils : Khaled Adénon, Saturnin Allagbé, Jodel Dossou, Cédric Hountondji et Steve Mounié. Cinq joueurs majeurs de la sélection béninoise, testés positifs... trois heures avant le coup d'envoi. Les Béninois, ulcérés et convaincus d'une supercherie, ont refusé de jouer. Et après moult tensions et négociations, le match a été reporté au mois de juin.

Hountondji, Dossou et Mounié ont joué

Le fin mot de l'histoire n'est pas encore connu, mais le retour de ces cinq joueurs en France après cette parenthèse internationale apporte de l'eau au moulin de la suspicion à propos de ce qui s'est passé à Freetown : aucun de ces joueurs n'a été testé positif au Covid-19 par les quatre clubs concernés.

Le dernier résultat concernant Khaled Adénon est tombé dans la soirée du samedi 3 avril : le défenseur est négatif. Il n'était pas dans le groupe d'Avranches, pensionnaire de National, qui s'est imposé à Bastia la veille (1-0).

En revanche, les deux Clermontois étaient bien sur le terrain samedi face à Niort, lors de la 31e journée de Ligue 2 (0-0) : le défenseur Cédric Hountondji a joué l'intégralité de la rencontre, tandis que Jodel Dossou est entré en jeu à la 62e. Clermont occupe la troisième place du championnat.

Ce dimanche 4 avril, Steve Mounié était lui titulaire à la pointe de l'attaque de Brest, battu à Lorient à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1 (1-0). Quant au gardien Saturnin Allagbé, il est bien dans le groupe de Dijon qui va affronter l'Olympique de Marseille dans la soirée. Sauf indisponibilité du gardien titulaire, Anthony Racioppi, il sera remplaçant au Vélodrome.

Cinq joueurs testés négatifs, dont au moins trois qui ont pu jouer ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Le tout seulement quatre jours après la polémique de Freetown. Les accusations de supercherie ne risquent pas de s'atténuer après cela. Sur Instagram, Cédric Hountondji a d'ailleurs relayé un message soulignant cet illogisme.

