Coupe de la Confédération: tout baigne pour le Raja, la RS Berkane piétine

CAF © CAF

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les matches de la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération se sont joués ce dimanche 4 avril. Dans le groupe A, Enyimba a pris la tête en battant 2-1 la lanterne rouge Setif, tandis que les Lybiens d'Al Ahly Benghazi et les Sud-Africains d'Orlando faisaient match nul (0-0). Changement de leader aussi dans le groupe B avec Coton Sport désormais aux commandes après son court succès en Zambie contre NAPSA Stars (1-0). Le Renaissance sportive de Berkane, tenante du titre, n'a pu faire mieux qu'un match nul face à la JS Kabylie (0-0). Le groupe C est toujours serré avec le Club sfaxien en tête après son match nul obtenu sur le terrain de l'Etoile rouge du Sahel (0-0). Les Sénégalais de Jaraaf ont obtenu leur première victoire contre Salitas (2-0). Enfin, dans le groupe D, carton plein pour le Raja Casablanca, avec une troisième victoire face à Pyramids (2-0). Les Marocains sont les seuls à réaliser un sans faute et à n'avoir encaisser aucun but à mi-parcours de cette phase de groupes. De son côté, Nkana l'a emporté en Tanzanie contre Namungo (1-0), seule équipe avec trois défaites.