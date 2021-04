L’Ivoirien Salomon Kalou quitte Botafogo au Brésil

Salomon Kalou avec le maillot des Éléphants. REUTERS/Mike Hutchings

Le club brésilien de Botafogo à Rio de Janeiro, relégué en D2, a indiqué que « Salomon Kalou ne fait plus partie de l'effectif professionnel après avoir signé un accord de résiliation (de son contrat). » L'attaquant ivoirien (35 ans, 97 sélections) était arrivé en juillet dernier et a inscrit un but en 27 matches. Champion d’Afrique 2015 avec les Eléphants, Kalou est désormais libre de tout contrat et peut s’engager où il le souhaite.