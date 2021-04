Classement FIFA : le Sénégal sort du Top 20

Le Sénégal, nation africaine la mieux placée dans le barème établi chaque mois par la Fédération internationale (FIFA), ne fait plus partie du Top 20 du Classement FIFA. Les sélections lusophones animent particulièrement cette édition de mars 2021.

Il n’y a plus d’équipe africaine dans le Top 20 du Classement FIFA. Le Sénégal, qui y figurait ces derniers mois, passe de la 20e à la 22e place, quelques jours après la fin des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Les Sénégalais restent cependant les meilleurs représentants de l’Afrique dans ce barème établi mensuellement par la Fédération internationale de football.

Ils sont suivis par la Tunisie (26e), le Nigeria (32e, +4), l’Algérie (33e, -2), le Maroc (34e, -1), l’Égypte (46e, +3), le Ghana (49e, +3), le Cameroun (55e, -5), le Mali (57e, -3) et la Côte d’Ivoire (59e, +2).

Le Cap-Vert grimpe, le Mozambique dégringole

Parmi les plus fortes progressions, il y a le Cap-Vert (73e, +7) et la Guinée-Bissau (108e, +11), qualifiés pour la CAN 2021. Le Mozambique, en revanche, subit la plus forte dégringolade, passant de la 106e à la 117e place. L’Érythrée, 203e, est l’équipe africaine la moins bien placée.

À noter qu’au niveau mondial, pas de changements dans le top 5 : la Belgique est première devant la France (2e), le Brésil (3e), l’Angleterre (4e) et le Portugal (5e).

LE CLASSEMENT FIFA DE MARS 2021

