Éliminatoires Tokyo 2020: les Camerounaises perdent 2-1 contre le Chili au match aller

Pour voir Tokyo 2020, le Cameroun et le Chili ont deux matches de barrage à disputer. Lors de la première rencontre ce samedi 10 avril, le Chili s’est imposé 2-1. Les Chiliennes ont ouvert le score à la 25e minute grâce à Camila Sáez. Au retour des vestiaires, à Antalya, en Turquie, les chiliennes ont doublé la mise à la 74e minute avec Carla Guerrero. La Camerounaise Nchout Ajara a réduit le score deux minutes plus tard. C’est une mauvaise opération pour les Lionnes qui recevaient lors de cette première manche. Pour le pays sud-américain, une victoire historique offrirait une première participation de la Roja féminine aux Jeux Olympiques. Quant aux Lionnes indomptables, ce serait les deuxièmes JO, après une qualification pour Londres 2012, où elles n'ont pas pu passer la phase de groupe finale. Le match retour aura lieu le 13 avril. « Nous avons encore une chance et nous restons confiantes. Les matches se suivent et ne se ressemblent pas. Nous allons préparer ce second match avec la vidéo de cette première confrontation », a commenté pour RFI la capitaine des Lionnes, Gabrielle Onguéné.

