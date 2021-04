Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi mécontent

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, lors du match contre la Tanzanie, le 1er juillet 2019. JAVIER SORIANO / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans un communiqué publié vendredi 9 avril sur le site de la Fédération algérienne de football (FAF), le sélectionneur Djamel Belmadi a fait part de son mécontentement en ce qui concerne l’ambiance qui secoue actuellement la FAF alors que se présentent les élections du nouveau président le 15 avril prochain. « Le sélectionneur national, M. Djamel BELMADI a tenu à apporter des précisions qu’il juge plus qu’importantes au sujet du déroulement du dernier stage de la date FIFA (22 au 30 mars 2021) au cours duquel l’équipe nationale avait affronté la Zambie (le 25 à Lusaka) et le Botswana (le 29 à Blida). A ce propos, M. BELMADI estime que ce stage s’est déroulé dans des conditions chaotiques ne lui permettant pas d’être dans des positions et dans des dispositions à même de mener à bien ses missions d’entraîneur. Cela a même perturbé sérieusement les joueurs, ce qui est inadmissible à l’échelle d’une sélection. Tout ce marasme vécu et cette ambiance pesante, en rapport avec les prochaines élections de la Fédération algérienne de football, inquiètent fortement le sélectionneur national qui ne veut pas être mêlé à d’autres considérations en dehors de ses prérogatives, de son cadre professionnel et de ses engagements avec l’équipe nationale.M. Belmadi ne veut en aucun cas être le soutien de qui que ce soit, ni voir son nom lié ou utilisé dans le cadre d’un quelconque programme voire pour des desseins populistes, estimant qu’il s’était engagé avec la première sélection du pays uniquement pour des objectifs sportifs bien précis. Cette situation l’inquiète au plus haut point et risque de compromettre sérieusement l’avenir des Verts lors des prochaines échéances », peut-on lire dans le communiqué. Kheireddine Zetchi président de la FAF depuis mars 2017 ne se présentera pas à sa propre succession.