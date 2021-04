Ligue 1: triplé de l’international tunisien Wahbi Khazri avec Saint-Etienne

Wahbi Khazri. FREDERICK FLORIN / AFP

Saint-Etienne a fait un grand pas vers le maintien en Ligue 1 après sa victoire sur Bordeaux (4-1), dimanche 11 vril au stade Geoffroy-Guichard en match de la 32e journée avec notamment un triplé de Wahbi Khazri. L’international tunisien a inscrit son premier but sur penalty (19e), ensuite une frappe à ras de terre (23e) et de nouveau un penalty (71e). A six matches de la fin, les Verts désormais 13es (39 pts) comptent onze points d'avance sur Nantes (19e) qui a perdu à Rennes (1-0) et neuf longueurs sur Nîmes (18e et barragiste provisoire) accroché à Brest (1-1). Déjà buteur à Angers (1-0) et à Nîmes (2-0), le 4 avril, Khazri est l'homme en forme des Stéphanois. Longtemps muet offensivement cette saison, Khazri porte ainsi son total de buts à six en Ligue 1 dont cinq sur les quatre dernières journées.