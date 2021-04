Jeux olympiques: les footballeuses camerounaises n’iront pas à Tokyo

L’équipe féminine de football du Cameroun n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les Camerounaises ont fait match nul 0-0 face aux Chiliennes en barrage retour des éliminatoires, ce 13 avril 2021 à Antalya (Turquie), trois jours après une défaite 2-1. Le Chili ira aux JO.

Publicité Lire la suite

Il n’y aura qu’une équipe africaine au prochain tournoi olympique féminin de football : la Zambie. Plus d’un an après avoir échoué face à ces Zambiennes, les Camerounaises ont également buté face aux Chiliennes, ce 13 avril 2021. Elles ont fait match nul 0-0 en barrage intercontinental retour face au Chili.

Sur la pelouse du stade d’Antalya (Turquie), au même endroit où elle s’était inclinée 2-1 (match aller) le 10 avril, les Lionnes Indomptables ont tout donné. Mais sans trouver la faille. Les Sud-Américaines arrachent donc le dernier billet pour Tokyo, quelques heures après les Chinoises en éliminatoires asiatiques pour les JO 2020.

Coup d’arrêt pour le Cameroun

Pour les footballeuses du Cameroun, c’est un véritable coup d’arrêt, elles qui ont disputé presque toutes les grandes compétitions depuis dix ans, hormis les JO 2016… D’autant que le Chili est une nation moins huppée et moins expérimentée en foot au féminin.

Pour Ajara Njoya et ses partenaires, la prochaine grande échéance sera la Coupe d’Afrique des nations 2022 au Maroc. Ce sera la première édition à 12 équipes et ses demi-finalistes seront directement qualifiés pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne