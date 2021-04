Pierre-Emerick Aubameyang atteint de paludisme

Pierre-Emerick Aubameyang. Clive Rose POOL/AFP/File

RFI

Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé jeudi 15 avril sur son compte Instagram qu’il avait contracté la malaria lors de son déplacement au Gabon fin mars. L'attaquant international gabonais n’était pas présent lors de la victoire (3-0) d'Arsenal face à Sheffield United dimanche dernier en Premier League et était également absent pour le quart de finale retour de Ligue Europa jeudi soir à Prague contre le Slavia. « J'ai passé quelques jours à l'hôpital cette semaine mais je me sens déjà mieux chaque jour. Merci aux bons docteurs qui ont détecté et traité le virus si rapidement », a écrit l'ancien joueur de Dortmund et de Saint-Étienne.