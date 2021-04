Saison terminée pour Sofiane Boufal ?

Le Marocain Sofiane Boufal. PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le retour à Angers, son club formateur, pour la saison 2020-2021 aura été marqué par les blessures pour l’international marocain Sofiane Boufal. Souffrant du tendon rotulien, l’international marocain ne devrait plus rejouer d’ici la fin de l’exercice. Sofiane Boufal a décidé de se faire soigner en dehors des installations du club, à l’étranger, comme il l’avait fait pour sa blessure à une cuisse, en décembre dernier. De retour dans le club angevin début octobre, Boufal n’a disputé que 15 matches cette saison, et inscrit un seul but.