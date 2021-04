Tokyo 2020: tirage au sort compliqué pour l'Égypte et la Côte d'Ivoire

L'international égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On connait désormais les groupes de l’épreuve de football après le tirage au sort du tournoi qui a eu lieu ce mercredi 21 avril. L’Afrique du Sud, placée dans le groupe A, affrontera la France, le Japon et le Mexique. Dans le groupe C, l’Égypte, qui espère sa star Mohamed Salah dans ses rangs, hérite d’un groupe assez relevé avec l’Espagne, l’Argentine et l’Australie. Pour sa première participation, la Côte d’Ivoire va devoir aussi sortir le grand jeu dans le groupe D face au Brésil, tenant du titre, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite. Dans le tournoi féminin, la Zambie, unique représentant du continent africain, fera face à la Chine, au Brésil, et aux Pays-Bas.