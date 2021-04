Terem Moffi, ovni du foot nigérian dans le ciel français

Terem Moffi est une des grandes révélations du Championnat de France de football (Ligue 1) 2020-2021 avec désormais 14 buts inscrits – dont un triplé face à Bordeaux – en 28 matches de Ligue 1, avec le FC Lorient. Cet attaquant âgé de 21 ans n’a pourtant jamais porté les couleurs du Nigeria en match officiel et évoluait en Lituanie il y a encore deux saisons.

Publicité Lire la suite

Terem Moffi ne succèdera pas à son compatriote et ami Victor Osimhen pour le titre de meilleur joueur africain du Championnat de France (Ligue 1). Pas que cet ex-attaquant âgé de 21 ans ne soit pas digne du Prix Marc-Vivien Foé. Mais le pensionnaire du FC Lorient n’était tout simplement pas éligible pour l’édition 2021. La raison ? Le natif de Calabar n’a jamais porté les couleurs du Nigeria en compétition officielle [1]. Que ce soit en moins de 17 ans, en moins de 20 ans, chez les moins de 23 ans ou en équipe nationale A.

Cette anomalie ne devrait pas perdurer – Gernot Rohr, l’entraîneur des Super Eagles, l’a présélectionné en mars – mais illustre bien la surprise que représente Terem Moffi pour les footballs européen et africain.

Système B et Lituanie

Ce fils d’avocat aurait pu connaître une trajectoire plus rectiligne s’il s’était fait connaître lors d’une Coupe du monde U17 remportée par les Golden Eaglets d’Osimhen. Mais le sélectionneur Emmanuel Amunike ne l’avait pas emmené au Chili, pour la phase finale du tournoi.

En 2017, Terem Moffi s’est trouvé une nouvelle académie, dans le sud de l’Angleterre, pour parfaire une formation de footballeur encore très incomplète. C’est là qu’il a rencontré un technicien qui lui a ensuite demandé de le rejoindre en Lituanie, en 2018.

Malgré la faible réputation du championnat lituanien, le gamin n’a pas hésité. Après un court passage au Kauno Zalgiris, ce grand avant-centre (188 cm) a tout balayé avec Riteriai, marquant 20 buts.

Efficace face aux clubs réputés

De quoi séduire Courtrai, un club belge plus huppé, qui a vu passer des Africains comme l’Algérien Adlène Guedioura et le Sénégalais Cheikhou Kouyaté. En dépit d'un Championnat de Belgique 2019-2020 perturbé par le Covid, Terem Moffi a réussi à attirer l’attention de Lorient.

Les Lorientais l’ont recruté contre 8 millions d’euros, une somme élevée pour un élément si jeune et au CV aussi peu fourni. Mais, depuis, l’intéressé a largement justifié cet investissement. Le gaucher en est désormais à 14 réalisations en 28 matches, dont 8 durant le seul mois d’avril. Il s’est en outre fait une spécialité : marquer face aux clubs réputés de Ligue 1. Trois buts face à Monaco, deux face à Marseille, un contre le PSG.

Face à Bordeaux, Terem Moffi a même franchi un nouveau cap avec un triplé et une victoire 4-1 cruciale dans la course au maintien en Ligue 1. Une performance qui a encore accru sa réputation en France et ailleurs. Mais le numéro 13 assure se sentir bien en Bretagne. « Je m’amuse à Lorient et je souhaite rester ici », a-t-il affirmé au quotidien régional Ouest-France.

[1] Est éligible pour le Prix Marc-Vivien Foé tout joueur ayant porté les couleurs d’une équipe nationale africaine et n’ayant pas changé de nationalité sportive entretemps. Il faut aussi avoir disputé au moins 20 rencontres en Ligue 1 au moment de la présélection.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne