CAN 2021: la RDC réclame la disqualification du Gabon

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pratiquement un mois après la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, la RD Congo compte bien obtenir sa qualification sur tapis vert au détriment du Gabon. En effet, d’après l’émission de Canal+ Afrique, Talents d’Afrique, la Fédération congolaise de football (Fecofa) a déposé une réserve auprès de la Confédération africaine de football (CAF) concernant le milieu de terrain gabonais, Guélor Kanga, titulaire ce jour-là. Si le jouer l’Étoile Rouge Belgrade est présenté comme né le 1er septembre 1990 à Oyem, au Gabon, la vérité semble différente. D’après des documents, le joueur serait né en RD Congo, à Kinshasa le 5 octobre 1985, et porterait le nom de Kiaku Kiaku Kiangana. Si les faits sont reconnus par la CAF, le Gabon s’expose à une disqualification et à une suspension pour les deux prochaines CAN.