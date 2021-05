CAN 2021: le Gabon répond face aux accusations de la RDC

Éliminée par le Gabon (0-3) lors des qualifications pour la CAN 2021, la RD Congo a saisi la Confédération africaine de football (CAF) en accusant le milieu de terrain gabonais Guélor Kanga de falsification d’identité. La Fédération gabonaise (Fegafoot) a réagi dans un communiqué. L’instance a indiqué avoir transmis à la CAF un « mémoire responsif » qui « apporte toutes les preuves irréfutables et formelles du parcours sportif en club et de l’éligibilité du joueur Guelor Kanga Kaku au sein de la sélection nationale A du Gabon conformément aux dispositions réglementaires de la CAF et du code civil ». La Fegafoot écrit « avoir foi en la CAF afin de préserver le jeu équitable et le fair-play d’une qualification du Gabon à la CAN 2021 obtenue de manière claire sur le terrain ».