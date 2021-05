L’international algérien Andy Delort a marqué son 100e but en France

L'attaquant de Montpellier Andy Delort. AFP/Archives

Montpellier recevait ce dimanche 2 mai Saint-Étienne pour le compte de la 35e journée de la Ligue 1. Si les Montpelliérains se sont inclinés (2-1), l’international algérien Andy Delort a inscrit son 100e but en France toute compétitions confondues (Ligue 1, Ligue 2 et les Coupes). Avec cette nouvelle réalisation, le compteur de but du champion d’Afrique est passé à 13 cette saison.