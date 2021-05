Coupe du monde 2022: des qualifications africaines reportées à septembre

Les deux premières journées de la phase de groupes des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022, prévues en juin 2021, devraient été reportées à septembre 2021, a appris rfi.fr de sources concordantes.

Il faudra sans doute encore attendre pour que les qualifications africaines de la Coupe du monde 2022 reprennent, après 21 mois d’interruption. Alors que le 1er tour s’était joué en septembre 2019, la phase de groupes, elle, devait (enfin) commencer en juin 2021. La première journée était ainsi programmée du 5 au 8 juin et la deuxième du 11 au 14 juin.

Mais la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’un report à septembre, a appris rfi.fr de sources concordantes. Elles se tiendront donc à une période durant laquelle les troisième et quatrième journées devaient se dérouler. Ces dernières, elles, sont décalées à octobre et les cinquième et sixièmes à novembre. Quant aux barrages, qui désigneront les cinq représentants de l’Afrique au Qatar, ils devraient alors avoir lieu en mars 2022, soit quelques semaines après la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue au Cameroun (9 janvier-6 février).

Un problème de stades

La question d’un report a été discutée lors d’une réunion du Comité d’urgence de la CAF tenue le 3 mai 2021. Ce report devrait être à nouveau abordé lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF, prévue le 15 mai à Kigali.

Il est lié à l’état des stades et des pelouses sur le continent. Ces derniers mois, la CAF a mené un vaste audit des enceintes. D’après une liste, consultée par rfi.fr, une vingtaine de fédérations affiliées n’aurait aucun stade aux normes internationales désormais exigées par la CAF et la FIFA. Parmi ces pays, non des moindres : le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal.

Seuls le Cameroun, l’Égypte (hôte de la CAN 2019), la Guinée équatoriale (organisatrice de la CAN 2015), le Maroc, le Nigeria et évidemment l’Afrique Sud (Coupe du monde 2010) s’en tirent haut la main, avec quatre enceintes ou plus homologuées pour des compétitions officielles.

