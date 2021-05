Le Marocain Youssef En-Nesyri a bien grandi à Séville

Le FC Séville affronte le Real Madrid, le 9 mai 2021, dans une rencontre cruciale pour une place sur le podium du Championnat d’Espagne (Liga). Pour les Madrilènes, la menace numéro une pourrait s’appeler Youssef En-Nesyri. Cette saison, le Marocain âgé de 23 ans, auteur de 23 buts (toutes compétitions confondues), a clairement franchi un palier.

Lionel Messi, Karim Benzema, Luis Suarez en Championnat d’Espagne (Liga) ou encore Erling Haaland et Kylian Mbappé en Ligue des champions (C1). Il y a quelques mois, il aurait été difficile d’imaginer Youssef En-Nesyri associé à de tels noms. Et pourtant, avec 17 buts inscrits en Liga et 6 en Ligue des champions, le pensionnaire du FC Séville n’est pas si loin de tous ces grands du football.

Buteur décisif…

À 23 ans, le natif de Fès a clairement franchi un palier en termes d’efficacité, lui qui n’avait jamais dépassé la barre des dix réalisations en première division, en une saison. Mieux, la plupart de ses 17 buts en Championnat ont été décisifs. Ils ont ainsi permis aux Sévillans de grappiller 16 points supplémentaires, dans la course au podium.

Le Marocain a donc grandement contribué au fait que le club andalou, 4e de Liga avec 70 points, soit très loin devant de la Real Sociedad (5e avec 53 points), et à la poursuite de l’Atletico Madrid (1er, 76 points), du Real Madrid (2e, 74 points) et du FC Barcelone (3e, 74 points).

…mais pas encore contre les gros

Julen Lopetegui, l’entraîneur du Séville FC, croise donc les doigts pour que son avant-centre soit apte à jouer face au Real, ce 9 mai. Même si Youssef En-Nesyri présente encore un défaut : il score rarement contre les grandes équipes. Depuis ses débuts en Espagne en 2016, il n’a jamais fait trembler les filets de l’Atletico et du Real et n'y est parvenu qu'une seule fois face au Barça.

Celui qui a été formé à l’Académie Mohamed VI (2011-2015) avant de passer par Malaga (2015-2018) et Leganes (2018-2020) sait donc ce qu’il lui reste à faire pour convaincre qu’il a l’étoffe d’un grand attaquant. À 23 ans, la cote du gaucher est déjà élevée. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Séville, Youssef En-Nesyri est actuellement valorisé à 30 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.

La presse espagnole assure, elle, que le Marocain, reconnu pour sa combativité et son jeu de tête, plaît à plusieurs clubs anglais. Celui qui a déjà disputé deux Coupes d’Afrique des nations (CAN 2017 et CAN 2019) ainsi qu’une Coupe du monde (2018) avec le Maroc ira-t-il poursuivre sa progression ailleurs ?

